Mersin’in Silifke ilçesinde limon bahçesinde budama işi yapan Hüseyin Haskan, limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu.
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
BİN LİRADAN SATACAK
Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti. Dev limon alıcılarını bekliyor.
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