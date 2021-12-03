Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor. Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.



GÜN BOYU ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Bir uyarı da Marmara Bölgesi için için yapıldı. 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.



'Lodos mideyi vurabilir' Prof. Dr. Vedat Göral, “Lodos, insanların psikolojisi ve fiziksel enerjisi üzerinde de bir takım değişikliklere sebep olmaktadır. Psikolojik bozukluklar, kişide gaz, midede rahatsızlık kabızlık veya ishal şikayetlerinde bozulmalara neden olabilir” dedi.



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