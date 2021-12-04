Türkiye Gazetesi

Yunusemre ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç oynarken bir anda fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz (19), halı saha kenarında yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu fark etmesi ve haber vermesi üzerine 112 ekipleri halı sahaya gelerek gence ilk müdahaleyi yaptı.

KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Halı sahaya koşarak giren 112 ekiplerinin gence kalp masajı yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Kalp masajının ardından sedyeyle ambulansa alınan talihsiz genç, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, bugün havayoluyla önce Gaziantep'e ardından da memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.

Halı sahada kalp krizi geçirip öldü Gaziantep'te bir vatandaş hali sahada maç yaptığı esnada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Oyuncu Yunus Güner evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Acı haberi sanatçı Süha Uygur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşım ile duyurdu: "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik..."