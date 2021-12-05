Türkiye Gazetesi

Muğla Marmaris'te gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış akşamdan itibaren etkisini artırınca su baskınları yaşandı. Metrekareye düşen 91 kilogram yağış nedeniyle bazı mahallelere ulaşım kesildi. Ekipler sel sularıyla mücadele ederken yetkililerden vatandaşlara 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

ORMANLAR KÜL OLUNCA YAĞMUR SULARI DURMADI

Marmaris'te yaz aylarında çıkan orman yangınında yok olan ormanlar nedeniyle yağmur suları tepelerden denize doğru aktı. Bu sırada yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması amacıyla kesilip tomruk haline getirilen ağaçlar sel suları ile birlikte çıplak arazilerden dereye doğru sel suları ile sürüklendi. Marmaris İçmeler ve Turunç yolları trafiğe kapandı. Bazı derelerin taşması nedeniyle hem deniz araçları hem de otomobillerde küçük çaplı hasarlar oluştu.



Sular altında kalan Marmaris'te belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor

KESİM İŞÇİLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle ormanlardan yoksun kalan arazilerde heyelan riskine karşı kesim sahalarında kurdukları çadırlarda yaşayan kesim işçileri de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından barındıkları çadırlardan alınarak Değirmenyanı Bölgesi’nde bulunan Yangın Kontrol Merkezi binasına taşındı

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yağışın şiddetini arttırması ile birlikte gerek Marmaris, gerekse Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kapanan yolları ve su basan cadde ve sokakları temizlemek için seferber oldu. Polis ekipleri ise yollarda önlem alarak kapanan yollara ve tehlikeli olan bölgelere sivil vatandaşların geçişine müsaade etmeyip zaman zaman anons yaparak vatandaşları uyardı.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Yağışların devam ettiği Marmaris ve çevresinde çalışmalar devam ederken, yetkililer sivil vatandaşların zorunlu olmadıkça yağış sakinleşinceye kadar dışarı çıkamamasını tavsiye etti.

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Meteoroloji peş peşe uyardı: Sel, su baskını dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarlarını peş peşe yayımlandı. Raporda, "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi' olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi