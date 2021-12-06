Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım haftasında 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bayburt’ta ki vaka sayısının 35,40 olduğu belirlenirken bir önce ki açıklanan haftaya göre arttığı gözlemlense de 81 il arasında vaka yoğunluğu düşük iller arasında yerini koruyor.

AŞILAMA SIRALAMASI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

HEMEN AŞILARIMIZI OLALIM

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşının önemine bir kez daha değinerek, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” ifadelerine yer verdi.

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koronavirüste son veriler umut vermeye devam ediyor: Vaka sayısı kritik eşiğe ulaştı Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.