Türkiye Gazetesi

Malatya'da 17 yaşına giren çocuğun doğum günü partisi facia ile sonuçlandı. Kutlama esnasında gencin elinde ‘meşale’ patladı. Patlama sonucu yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

ELİ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derme sokak içerisinde arkadaş grubuyla doğum günü kutlaması yapan 17 yaşındaki U.Ö. bu sırada ‘meşale’ yaktı. Meşalenin ateşlenmesiyle birlikte elinde patlama meydana gelen genç neye uğradığını şaşırırken, sağ eli kanlar içerisinde kaldı. Kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler patlayan meşaleyle birlikte çok sayıda kan izine rastladı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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