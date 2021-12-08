Sivas Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bölgeden geçen M.B'nin (37) önüne aniden kocası çıktı. "Beni nasıl aldatırsın?" diye bağıran şahıs, cebinden çıkardığı bıçağı karısına saplamaya başladı. Olayı fark eden jandarma ekipleri, dışarı çıkarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.
Alanya'da bir kadın kendisine küfür eden şahsı bıçakladı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda kendisine küfür eden şahsı bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.
Eşini 104 defa bıçakladığı iddia edilen koca: Ben değil kendi yaptı İzmir’de 1 çocuk annesi Aysel Perkgün’ü (28) 104 yerinden bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Feyzo D, hakim karşısına çıktı. Sanık, eşinin uyuşturucu kullanıp kendini bıçakladığını söyledi. Sanık avukatları ise Perkgün’ün vücudunda raporlara göre 104 değil 14 bıçak yarası olduğunu savundu.
Üç yerinden yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B'nin hayati tehlikesi bulunmazken zanlı polise teslim edildi. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Jandarmanın önünde karısını bıçakladı
Sivas Şarkışla'da bir kadın, jandarmanın gözü önünde kocası tarafından bıçaklandı. Kadını ölümden güvenlik güçleri kurtardı.
Sivas Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bölgeden geçen M.B'nin (37) önüne aniden kocası çıktı. "Beni nasıl aldatırsın?" diye bağıran şahıs, cebinden çıkardığı bıçağı karısına saplamaya başladı. Olayı fark eden jandarma ekipleri, dışarı çıkarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.
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