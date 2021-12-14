Elbistan'a bağlı Orhangazi Mahallesi Yarış Sokak'taki evinde yaşayan 49 yaşındaki Eyüp Akkaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
POLİS ÇİLİNGİRLE GİRDİĞİ EVDE CESEDİNİ BULDU
Akkaya'nın ikamet ettiği eve gelen polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri çilingir vasıtasıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, odada hareketsiz yatan Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaya'nın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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