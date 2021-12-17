Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da yaşayan Ümit Atakaya (41), geçtiğimiz hafta sonu tatil için Antalya Manavgat’a gitti. Ancak bu tatil sonu oldu. Atakaya, denizde boğularak can verdi. Ailesi, cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumundan alıp Afyonkarahisar’a götürdü. Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye giden aile üyeleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

"KİMLİĞİ DE KİMSESİ DE YOK, SİZ GÖMEBİLİRSİNİZ" DEDİLER

Önlerinde yatan kişinin Ümit Atakaya değil başka biri olduğunu anlayan yakınları, hemen Antalya Adli Tıp Kurumunu aradı. Kurum yetkilileri, yanlışlıkla kimsesiz birinin cenazesini verdiklerini söyledi. Aile, cenazeleri değiştirmek için geri geleceklerini dile getirdi ancak yetkililer “Sizdeki cenazenin kimliği de kimsesi de yok. Siz gömebilirsiniz” dedi. Bunun üzerine Atakaya ailesi, bir insanlık görevi olarak şahsı İslami usullere göre yıkayıp belde mezarlığında defnetti.

Şahsın kimliği bilinmediği için cenaze namazı ‘Âdemoğlu Atakaya’ diyerek kılındı. Ümit Atakaya da yanında toprağa verildi. Merhumun ağabeyi Seyfeddin Atakaya “Kardeşimin cenazesini ablam ve eniştem aldı. Onlar cenazeyi doğru teşhis etmesine rağmen bize yanlış kişiyi vermişler. Gerçeği gasilhanede öğrendik. İnşallah ikisi beraber cennete girerler” dedi.

Cenazeye giden çift kaza yaptı: Koca öldü eşi yaralandı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vefat eden amcalarının cenazesine giden karı koca çifti taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada koca hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Cenazesi denizde bulunmuştu: Genç astsubaya acı veda... Balıkesir'de hakkında kayıp ilanı verildikten sonra denizde cesedi bulunan genç astsubay, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.