Türkiye Gazetesi

Aydın'da bir doktor kabusu yaşadı. Didim'de bulunan devlet hastanesinde görevli olduğu öğrenilen talihsiz doktor, acil serviste çalıştığı esnada kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şahıs tarafından saldırıya uğradı.

İLK SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün adını taşıyan paylaşımda, "18 Aralık 2021 tarihinde saat 00.10 civarında Didim Devlet Hastanemiz Acil servisine kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şahıs tarafından, Acil Servis Hekimimiz Dr. Doğancan Kılıç saldırıya uğramıştır. Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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