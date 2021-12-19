Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon duvara çarptı, içinden 80 göçmen çıktı. İskele Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarına çarparak duran bir kamyonun kasasında insanların olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyonun kasasında ve çevresinde 80 düzensiz göçmeni yakaladı. Yaralının olmadığı kazada, kamyon sürücüsü gözaltına alındı, göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Yunanistan'ın iddialarına videolu cevap: 32 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan video ile Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Videoda, Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı anlar yer aldı.