Türkiye Gazetesi

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başlamadan önce Gültekin ailesinin avukatı Drç Rezan Epözdemir ABD’de istenen müzekkereye istinaden istenen cep telefonu şifresinin çözüldüğü ancak sanık Cemal Metin Avcı’nın telefonunda hiçbir kaydın bulunmadığını açıkladı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır mağdur ailenin vekilliğini yaptığını söyleyen Avukat Epözdemir, 16 Temmuz 2022 tarihinde bir cinayet işlendiğinin altını çizerek maktulün önce odunla daha sonra benzinle diri diri yakıldığını kaydetti. Maktulün 1,83 boyunda ve 68 kilo olmasına rağmen cenin pozisyonunda varilde üzerine beton dökülerek dereye atıldığını ifade etti. Cinayetin planlı olduğunu dikkat çeken Avukat Epözdemir, “Cinayet o kadar planlı ve senkronize idi ki sonrasında, önce sim kart üçe ayrıldı, akabinde telefon üçe ayrıldı ve cinayet mahallinden uzaklara bırakılarak aslında sanık izini kaybettirmeye çalıştı. Cinayet failinin olduğunun ortaya çıkmasını engellemeye, bertaraf etmeye çalıştı.

SANTAJ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM DEDİ

Akabinde biz, müteakip defalar son bir buçuk yıldır soruşturma ve kovuşturma aşamasında bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ifade ediyorduk ve söylüyorduk. Muhakkak suç delillerini gizleyen ve yok eden veya cinayete iştirak eden başkaca faillerin olduğunu söylüyorduk. Cinayet tek sanığın üzerine yıkılarak dosya kapatılmaya çalışılıyordu. Ama geldiğimiz noktada 6 sanıklı bir davaya dönüştü. Bir buçuk yıldır yaklaşık biz Amerika Birleşik Devletlerinden maktulenin telefonuna ait Android şifresini bekliyorduk. Burada da söyledik, reddi hakim taleplerimizi ilettik ve dedik ki ‘Burada yargılanan sanıktır, bir kadını özel hayatı üzerinden yargılayamazsınız. Kovuşturma aşamasında ‘benim hemcinslerim ile görüntülerimi çekti, onunla ilgili beni tehdit etti, şantaj yaptı, o yüzden öldürdüm’ dedi.

TELEFONDA FOTOĞRAFLAR YOKTU

Ne yazık ki mahkeme sadece sanık ifadesi ile ısrarla ABD’den maktulenin geriye dönük 2 yıl boyunca maktulenin yazışmaları, mesajları, görüntüleri ve paylaşımlarının tamamına ilişkin Android şifresini istemişti. Bir buçuk yıl bu mahkemeyi sürüncemede bırakan müzekkere cevabı geldi, döküm yapıldı, Android şifresi ile birlikte telefon incelendi. Siber suçlar kapsamında ve dosya geldi. Raporda, ‘Bu görüntülerde Cemal Metin Avcı’ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmıştır’ denildi. Yani bir buçuk yıl boyunca biz sadece sanığın cezasını minimize etmek ve sorumluluktan kurtulmak amacıyla kurgu şeklinde dermayen ettiği haksız tahrik savunmasını itibar ettik.

CİNAYET MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI

“O kapsamda adeta maktulenin hunharca, vahşice katledilen maktulenin özel hayatını tartışılır hale getirdik. Cinayeti meşrulaştırmaya çalıştık. Telefon görüntülerini de cinayet dönemi ile örtüşmeyecek şekilde geriye dönüm iki yıl istedik. İki yılın sonunda aslında ortada hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Kim verecek şimdi bunun hesabını? Adli Tıp raporu diyor ki 'Henüz yaşarken boğuldu, diri diri yakıldı.’ Buna itiraz ediyor sanık müdafileri. Genel kurula gidiyor. Adli Tıp Genel Kurulu 30 tane akademisyen ile diyor ki ‘Henüz yaşarken yakıldı diri diri ve boğmayla ölümü meydana geldi’ diyor. ‘Ölüm zamanını tespit edemiyorum, çünkü dokular bile yanmış’ diyor. Biz artık 8’inci celsede karar istiyoruz. Emsal mahiyette bütün sanıkların cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da ulusal, uluslararası bütün hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Pınar Gültekin davasında yine sonuç çıkmadı Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Cemal Metin Avcı, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Davayı karara bağlamayan mahkeme, Gültekin'in telefon şifresinin kırılması için ABD'ye yeniden müzekkere yazılmasını istedi.