Türkiye Gazetesi

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre 19 Aralık’ta Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktöre binerek ayrıldı. Yanında telefonu olmadığı öğrenilen Töre’nin annesi oğluna ulaşamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müraccatta bulundu. Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliğine hakkında kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre için arama çalışmaları başlatıldı.

7 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Dün akşam saatlerinde Doğanca Mahallesinde eski bir kum ocağında Yıldırım Töre’nin kullandığı traktör terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine DAK, OBAK, AKUT ve AFAD ekipleri traktörün bulunduğu alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 18 araç, 2 insansız hava aracı ve 97 kişinin ve arama kurtarma köpeklerinin katıldığı çalışmada ekipler akşam saatlerinde çalışmalarına ilçe merkezine doğru yaptı. Çalışmalar sonrasında kayıp şahıs ilçeye 1 kilometre traktörüne 7 ise kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

SOĞUKTAN DONARAK ÖLDÜ

Traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği öğrenilen Yıldırım Töre’nin yapılan ilk incelemelere soğuktan donarak öldüğü tespit edildi. Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Töre’nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ileri tetkiklerin yapıldığını bildirdi.

Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp Malezya’da kaçak göçmen botu faciası yaşandı. Ülkede kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, kayıp 29 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.