Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsü şoförü saldırıya uğradı. Ukrayna uyruklu olduğu ortaya çıkan yolcunun demir çubuklu saldırısına uğrayan halk otobüsü şoförünün hastanelik olduğu öğrenildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından demir çubuk ile darp edildi. Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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