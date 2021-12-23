Türkiye Gazetesi

Çorum'da, son bir hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi ile 7 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 TON 228 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü’nden akşam saatlerinde yapılan açıklama da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son zamanlarda kentte meydana gelen kaçak alkollü içki zehirlenmeleri üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarının tespit edilmesi üzerine, şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklama da şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Eski belediye başkanının oğlu sahte alkolden hayatını kaybetti Bir dönem Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde belediye başkanılığı yapan İsa Demir'in oğlu İmam Demir, sahte alkol kullanımı sonucu hayatını kaybetti.

Sahte içkiden son 10 günde 30 ölüm Türkiye'nin her yerinde sahte içkiden ölüm vakaları artarken, yalnızca İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

'Zehir' saçanlar deşifre oldu: Sahte içkiler iki şehirden yayılıyor Güvenlik güçleri “Zehir” operasyonunun ikincisini düzenledi. Ekipler, onlarca kişinin canına mal olan içkilerin nerede üretildiğini belirledi.