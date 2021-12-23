Türkiye Gazetesi

Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı, Ankara'da da kendisini hissettiriyor. Dün gece başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürürken, hava sıcaklığı, sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düştü.

SÜRÜCÜLERE 'KAR LASTİĞİ' UYARISI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlatırken, yetkililer vatandaşlara kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

KUĞULU PARK BUZ TUTTU

Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Havuzdaki fıskiyelerin altlarında buz kalıpları oluşurken, parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanı daraldı.

İlk defa Kuğulu Park'ın donduğunu gören Recep Yurdakul "Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş, biz de görünce şaşırdık yani. Biz arkadaşlarımızla gelip yürüyüş yapıyoruz. İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası" dedi.

SOĞUK HAVA SÜRECEK

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla Anıtkabir ve Ulus Meydanı da beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre ise soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

İstanbul'a kar yağışı başladı Megaşehirde beklenen kar yağışı başladı. Karın gece boyunca devam edip etmeyeceği merak konusuydu, şuan şehrin bir çok yerinde etkisini gösteriyor...

Kar yağışı 258 köy yolunu ulaşıma kapattı Doğu Anadolu’da kar sert etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günlerdir etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bitlis’te 170 santimetreye ulaşan kar kalınlığı 258 köy yolu ulaşıma kapanmasına neden oldu.