Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın para birimi levanın 20 Aralık Pazartesi günü 10,53 TL’ye ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın ederek yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını şehirden karşılamışlardı. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgarlar, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne’den ayrılmıştı.

Aynı düşüncelerle dün sabah yine Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, döviz bürolarına gittiklerinde şoke oldu. Başkan Erdoğan’ın ekonomik kararları açıklanmasının ardından dövizde yaşanan düşüş Bulgar levasına da yansıdı. Pazartesi günü 10,53 TL’den işlem gören leva, 5,75 TL civarında işlem gördü.

"ÇOK ŞAŞIRDIK, BUNU BEKLEMEZDİK"

Döviz bürosuna geldiklerinde kurda düşüşün yaşandığını görünce şoke olduğunu belirten Bulgaristan vatandaşı Nuray Erhan “İki üç gün önce daha iyiydi. Bir geldik, bu hızlı düşüş karşısında şoke olduk” dedi. Bulgaristan vatandaşı Ömer Karabulut da “Çok şaşırdık, bunu beklemezdik. Çok uzun yollardan geliyoruz, alışveriş yapalım diye” açıklamasında bulundu.

Bulgaristan vatandaşı Mehmet Asenaf ise “Dövizde yaşanan düşüş bizi fazla etkiledi. Çok ağır geldi; taşıyamıyoruz, kaldıramıyoruz” dedi.

Bulgaristan vatandaşları, alışveriş için adeta Edirne'ye akın etmişti

PAZARDA SAKİNLİK HAKİM

Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan vatandaşlarının akınına uğrayan Edirne’deki Ulus Pazarında ise bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşanmadı. Ulus Pazarı esnafından Levent Reisoğlu, levanın düşmesiyle birlikte pazarda Bulgaristan vatandaşlarının sayısının da düştüğünü belirterek Bulgaristan vatandaşlarının ucuz fiyat sorgulamaya başladığını söyledi.

Bulgarların Edirne AVM keyfi: Sınır kapılarına hücum ettiler Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesiyle yeni yıl alışverişi için Türkiye’ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Dolar yükseldikçe Edirne'ye akın ediyorlar Edirne'de, pandeminin etkisiyle durağan döneme geçen emlak satışları Bulgar ve Yunan vatandaşlarının yatırımları ile yeniden canlanarak geçen yıla göre yüzde 50 arttı.