Türkiye Gazetesi

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Ü.Y. yönetimindeki AP235VF yabancı plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Esenyaka köyü yakınlarında G.Y. (24) idaresindeki 60 ABT 653 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden G.Y. ile aracında bulunan K.K. (13), S.Y. (17), G.Y. (45) ve Y.E.Y. (14) ile diğer araçtaki S.T. (73) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazada yaralanan yolcudan ilginç tepki: Çek kanka güzel çek Şile otoyolunda akıl almaz kaza. Otoyolda ilerleyen bir otomobil makas atan bir otomobilin arkadan çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ilginç diyaloğu dikkat çekti. Tedavisi görülürken ekipler tarafından çekilen yaralı, “Çek kanka güzel çek" demesi gündem oldu.



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