Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuesli Mahallesinde Nisan ayında gerçekleşen olayda özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız bir fabrikada çalışan boşanma aşamasında oldu eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet Yıldız belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız’ üç el ateş ederek öldürdü. Mehmet Yıldız'ın, Aygül Yıldız'ın yanına gelip konuştuğu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan olayın ardından kaçan Mehmet Yıldız Erikli Mahallesinde bulunan bir evde saklanmıştı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Adrese düzenlenen operasyonda polisin teslim ol çağrısı üzerine tabancayı başına dayayarak intihara kalkışan Yıldız 1,5 saatlik çalışmanın sonunda ikna edilip gözaltına alınarak tutuklandı. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada Mehmet Yıldız, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının yanı sıra, öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ve Bursa'da bulunan Kadın Platformu üyeleri hazır bulundu. Mehmet Yıldız ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

“BENİ VURAMAZSIN DEDİ”

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Mehmet Yıldız, kaçarak evlendikleri eşiyle ilk yıllarda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtip, “Aygül ile ailesinin oturduğu dairenin üst katına taşındık. O günden sonra anne ve babasının evliliğimize müdahale etmesi sonucu, aramızda sorunlar olmaya başladı. Bir defasında tartışmanın ardından 3 gün eve gelmedim. Döndüğümde Aygül beni eve almadı. Sorunlarımız devam edince eşim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Çocuğumuzu göremez hale geldim. Olay günü yanında kaldığım annem temizlik yapacaktı. Evde sakladığım tabancamı, annemin bulmaması için yanıma aldım. Daha sonra, Aygül ile konuşmak için yanına gittim. Kendisine, 'Neden bunu yapıyorsun, çocuğu benden uzaklaştırıyorsun' diye sordum. Bana, 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek yüzüme tükürdü. Çocuğumuzu göstermeyeceğini söyledi. Uyarıp, silahımı gösterdim. 'Beni vuramazsın' diyerek yüzüme bir kez daha tükürdü. Bunun üzerine silahımı çıkartıp ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Başımıza böyle bir olay nasıl geldi bilmiyorum. Kötü bir alışkanlığım yoktu. Çok üzgün ve pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi. Sanık Mehmet Yıldız'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız hakkında indirim uygulanmadı.

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