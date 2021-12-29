Türkiye Gazetesi

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Muhammed Mehdi Ertürk, Eşme Yaylası yakınlarındaki meraya koyunlarını otlatmaya gitti. Ertürk ile bir başka çoban Şahin Demir (37), "Burada koyunlarımı ben otlatıyorum" diye tartışmaya başladı. Olay, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahin Demir, Ertürk'ü kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı. Ertürk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer çoban Demir'in tedavisi sürüyor.



11 yaşındaki Ömer dondurucu soğukta çobanlık yapıyor Sivas’ta 11 yaşındaki minik Ömer, babası hasta olduğu için dondurucu soğuğa rağmen çobanlık yaparak ailesine destek oluyor.



Koyun otlatan çoban boş arazide dehşeti yaşadı Konya’da bir çoban tarafından boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldüğü belirlenen erkek cesedi buldu.