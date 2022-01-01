Türkiye Gazetesi

Sungurlu ilçesinde Haydar K. yönetimindeki 19 AAC 894 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Recep K. yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaralanırken, kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralılar Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkların yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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