Türkiye Gazetesi

Suruç'ta iki araç çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 30’uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Burhan Kılıçer yönetimindeki 55 AAY 036 plakalı Tofaş marka otomobil ile Recep C.’nin kullandığı 34 JV 8871 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı.

Fotoğraftaki kazada ölen Burhan Kılıçer



1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Burhan Kılıçer olay yerinde can verirken Mustafa G., Recep C., Mustafa Ç. ve Taha El Emin B. ise yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerine giden kazazedelerin yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. Şahısları jandarma ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.