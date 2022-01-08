Türkiye Gazetesi

Saat 21.45 sıralarında Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Aracı kullanan İstemihan Mehmet P. bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüje çıkarak takla attı.

VATANDAŞ ARAÇTAN KURTARDI

Sürücü ve yanında bulunan arkadaşını araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise araçta bulunan sürücü ve arkadaşını her ihtimale karşı kontrol etti.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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