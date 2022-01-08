Türkiye Gazetesi

Bursa'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İnegöl'de 14 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Ç., 1 liranın ortasındaki metali çıkarıp alyans haline gelen yüzüğün dış kısmını parmağına geçirdi. Parmağının şiştiğini fark eden genç, parayı çıkarmayı başaramayınca hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HASTANEYE GELDİ

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen ekipler, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.

Madeni paradan yaptığı yüzük parmağına sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı Aydın’da madeni paradan yaptığı yüzük parmağına sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.