Türkiye Gazetesi

Aksaray’da 4 yıl önce kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde süt verimliliğini arttırmak için teknolojik ürünlere başvuran 30 yaşındaki İzzet Koçak geçen yıl Rusya ve Moldova ülkelerinde yayınlanan haberden etkilendi. İneklere sanal gerçeklik gözlüğü ile izletilen görüntülerle kendilerini çayırlıkta ve dere kenarında hissetmelerini sağlanarak süt verimliliğinin arttırıldığını gören Koçak, sanal gerçeklik gözlüğü satın alarak ineklere video film izletmeye başladı. Sanal gerçeklik gözlüğüyle süt verimliliğini arttıran Koçak, çiftliğinde İngiliz ve Rus inekler yetiştiriyor.

İNEKLER MUTLU OLUNCA SÜTÜN KALİTESİ ARTIYOR

Teknolojiyi yakından takip ettiğini söyleyen işletme sahibi Koçak, “İşletmemizi 2018 yılında kurduk. Rusya’da, Moldova’da sanal gerçeklikle ilgili bir deney vardı. İnekler üzerinde deniyorlardı. Haber tuhafımıza gitti, araştırmaya başladık. Rusya’daki yetkililerle irtibata geçtik. Ellerinde sanal gerçeklik gözlüğünün kısıtlı olduğunu söylediler bize. Biz de elimizde insan için kullanılanlarla hayvanların bakış açıları farklı olduğu için tek gözüne denedik. Tek gözüne denediğimiz halde ineklerimizde yüzde 10 gibi bir artış oldu. Sanal gerçeklik gözlüğüyle beraber kendisini uçsuz bucaksız çimlerde, derelerdeymiş gibi hava katıyor, kendisine bu hissi veriyor. İnekler mutlu olunca sütünün kalitesi artıyor, miktarı artıyor. Biz de olumlu sonuç aldık. Bunun yanı sıra ineklerimize klasik müzik dinletiyoruz. Yüzde 10 da klasik müziğin katkısı var” dedi.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜK SAYISI ARTTIRILICAK

Rusya’daki firmalarla irtibata geçen Koçak, çalışmayı denediği inek sayısını da artırmayı planlıyor. Koçak, “Öncelikli olarak çiftliğimizde iki hayvana denedik. 10 gün boyunca yakından takip ettik. Bire bir tekli makinelerde sağdık. Dolayısıyla Rusya’daki firmayla da bağlantıya geçtik. Bize örnek olarak göndereceklerini söylediler. Eğer onda başarılı olursak biz bu sanal gerçeklik gözlüğündeki adet sayısını yükselteceğiz. Buradaki birçok hayvanımızda deneyeceğiz bunu” diye konuştu.

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