Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor'lu futbolcu Enis Destan'ın hayatı ve futbol kariyeri

PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor'lu futbolcu Enis Destan'ın hayatı ve futbol kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK&#039;ya sevk edilen Trabzonspor&#039;lu futbolcu Enis Destan&#039;ın hayatı ve futbol kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'ın Fatih Karagümrük maçında yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesi sonrası PDFK'ya sevk edildi. Ardından Enis Destan kimdir, hangi takımlarda oynadı araştırılıyor.

PFDK'ya sevk edilen Trabzonsporlu Enis Destan'ın hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Enis Destan, 15 Haziran 2002 yılında İzmir'de doğdu. 

Santrafor mevkiinde oynayan futbolcu, kariyerine Altınordu'da başladı. 

2020 yılına gelindiğinde A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başlamış oldu. 

24 Ocak 2022'de, 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu. 

5 Ağustos 2022'de Warta Poznan'a 1 yıl süreyle kiralandı. PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor'lu futbolcu Enis Destan'ın hayatı ve biyografi kariyeri - 1. Resim

2021 yılında ise Şenol Güneş tarafından Milli Takım kadrosuna çağırıldı. 

Destan, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor forması giymektedir.

24 Nisan akşamı Fatih Karagümrük'le oynanan maç esnasında rakibine yaptığı müdahale önce sarı kart gördü. 

VAR incelemesinin ardından sarı kart iptal edilerek maçın hakemi Ali Şansalan tarafından kırmızı kart gördü. PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor'lu futbolcu Enis Destan'ın hayatı ve biyografi kariyeri - 2. Resim

Maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı yayınlayan Enis Destan, VaVaCars Fatih Karagümrük maçındaki pozisyon anının etkisiyle yapmaması gereken bir hareket yaptığını ve takımını yalnız bıraktığı için büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu açıkladı. 

Takımında, hocalarından, taraftardan ve rakip futbolcu arkadaşından bütün samimiyetiyle özür dilediğini ifade etti. 

Destan, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstihbarat MİT'ten! Terör örgütü DEAŞ'ın 2 sorumlusu yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecek - HaberlerTHY evcil hayvanlar için Pet Lounge kurucak! Business ya da ekonomi fark etmeyecekFarklı komisyon oranları ile kredi kartıyla döviz ve altın alınabiliyor - HaberlerFarklı komisyon oranları ile kredi kartıyla döviz ve altın alınabiliyorGelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu - HaberlerGelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacak - Haberler"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışması taslağı yarın öğleden sonra açıklanacakSurvivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor - HaberlerSurvivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyorCamdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi... - HaberlerCamdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi...
Sonraki Haber Yükleniyor...