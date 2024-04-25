PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor'lu futbolcu Enis Destan'ın hayatı ve futbol kariyeri

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'ın Fatih Karagümrük maçında yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesi sonrası PDFK'ya sevk edildi. Ardından Enis Destan kimdir, hangi takımlarda oynadı araştırılıyor.

PFDK'ya sevk edilen Trabzonsporlu Enis Destan'ın hayatı ve futbol kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Enis Destan, 15 Haziran 2002 yılında İzmir'de doğdu.

Santrafor mevkiinde oynayan futbolcu, kariyerine Altınordu'da başladı.

2020 yılına gelindiğinde A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başlamış oldu.

24 Ocak 2022'de, 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu.

5 Ağustos 2022'de Warta Poznan'a 1 yıl süreyle kiralandı.

2021 yılında ise Şenol Güneş tarafından Milli Takım kadrosuna çağırıldı.

Destan, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor forması giymektedir.

24 Nisan akşamı Fatih Karagümrük'le oynanan maç esnasında rakibine yaptığı müdahale önce sarı kart gördü.

VAR incelemesinin ardından sarı kart iptal edilerek maçın hakemi Ali Şansalan tarafından kırmızı kart gördü.

Maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı yayınlayan Enis Destan, VaVaCars Fatih Karagümrük maçındaki pozisyon anının etkisiyle yapmaması gereken bir hareket yaptığını ve takımını yalnız bıraktığı için büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu açıkladı.

Takımında, hocalarından, taraftardan ve rakip futbolcu arkadaşından bütün samimiyetiyle özür dilediğini ifade etti.

Destan, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.