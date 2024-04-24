Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 21:49 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 21:58 - Güncelleme:

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor, kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçta ilk yarı 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…