Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor, kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçta ilk yarı 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor
Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Visca, 41. dakikada Denswill, 49. dakikada ise Fountas kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise 22. dakikada Mendes'ten geldi. Bordo-mavililerde Enis Destan 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI DEVAM EDİYOR: 3-1
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı bu akşam saat 20.30’da başladı. Maç Trabzonspor sahası Papara Park Stadyumu'nda oynandı.
Trabzonspor - F. Karagümrük maçında hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
Trabzonspor - Karagümrük maçının 11’leri şu şekildedir:
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan.
Karagümrük'ün 11'i: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın.
Kaynak: Türkiye Gazetesi