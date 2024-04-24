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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor, kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçta ilk yarı 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…

Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor

Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Visca, 41. dakikada Denswill, 49. dakikada ise Fountas kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise 22. dakikada Mendes'ten geldi. Bordo-mavililerde Enis Destan 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor - 1. Resim

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI DEVAM EDİYOR: 3-1

Trabzonspor - F. Karagümrük maçı bu akşam saat 20.30’da başladı. Maç Trabzonspor sahası Papara Park Stadyumu'nda oynandı.

Trabzonspor - F. Karagümrük maçında hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-1’lik Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor - 2. Resim

Trabzonspor - Karagümrük maçının 11’leri şu şekildedir:

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan.

Karagümrük'ün 11'i: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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