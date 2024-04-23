Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor yeni sezonun ikinci transferini de bitirdi! İş atılacak imzaya kaldı

Trabzonspor yeni sezonun ikinci transferini de bitirdi! İş atılacak imzaya kaldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor yeni sezonun ikinci transferini de bitirdi! İş atılacak imzaya kaldı

Spor Haberleri

Yeni sezon için kadro yapılanmasına erkenden başlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım bu doğrultuda, Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş transferinin ardından bu kez, Borna Barisic ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaşmaya varmıştı. Fırtına, ikinci transferi de bitirdi. 

Trabzonspor yeni sezonun ikinci transferini de bitirdi! İş atılacak imzaya kaldı - 1. Resim

İŞ İMZAYA KALDI

Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer; Glasgow Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Borna Barisic ile el sıkıştı. Sezon bittiğinde Barisic transferiin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Eski PlayStation oyunları App Store'a gelecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in güldüren diyalogu "Hayırlı olsun şampiyonluğunuz" - Spor"Hayırlı olsun şampiyonluğunuz"Icardi yine yapacağını! Galatasaray'ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı - SporFenerbahçelileri kızdıran 23 Nisan paylaşımı! Icardi...Süleyman Hurma'nın "Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den jet cevap: "Manipülatif, yalan beyanlar" - Spor"Süper Lig tescil edilmeyebilir" demişti! TFF açıkladıTFF açıkladı! İşte Mart 2024 Fair Play Ödülleri'nde kazananlar - SporFair Play Ödülleri'nde kazananlar belli olduInter'le şampiyon olan Hakan Çalhanoğlu Milli Takım eleştirilerini duyunca küplere bindi: "Boş yapmayın" - SporHakan Milli Takım eleştirilerini duyunca küplere bindiArda Güler için veda vakti! Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni takımını böyle duyurdular - SporYeni takımını böyle duyurdular
Sonraki Haber Yükleniyor...