Trabzonspor yeni sezonun ikinci transferini de bitirdi! İş atılacak imzaya kaldı

Düzenleyen: Songül Soysal 23 Nisan 2024 17:25 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 17:25 - Güncelleme:

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Yeni sezon için kadro yapılanmasına erkenden başlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım bu doğrultuda, Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş transferinin ardından bu kez, Borna Barisic ile prensip anlaşmasına vardı.