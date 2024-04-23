Trabzonspor yeni sezonun ikinci transferini de bitirdi! İş atılacak imzaya kaldı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Yeni sezon için kadro yapılanmasına erkenden başlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım bu doğrultuda, Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş transferinin ardından bu kez, Borna Barisic ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaşmaya varmıştı. Fırtına, ikinci transferi de bitirdi.
İŞ İMZAYA KALDI
Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer; Glasgow Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Borna Barisic ile el sıkıştı. Sezon bittiğinde Barisic transferiin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor