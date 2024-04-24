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Trabzonspor - Karagümrük maçında 5 gol! Türkiye Kupası yarı final turu

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Trabzonspor - Karagümrük maçında 5 gol! Türkiye Kupası yarı final turu

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Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek finale bir adım daha yaklaştı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Karadeniz ekibinin gollerini Visca, Denswil ve Foutas atarken, konuk ekibin gollerini Mendes ve Paoletti kaydetti.

Rövanş mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Trabzonspor - Karagümrük maçında 5 gol! Türkiye Kupası yarı final turu - 1. Resim

TRABZONSPOR 3 -2 FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

15. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın soldan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

21. dakikada Mendes'in uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru gelen topu yatarak çeldi.

22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

33. dakikada Ceccherini'nin uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sirigu yatarak topu kontrol etti.

41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1

45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Enis Destan'a kırmızı kart gösterdi.
48. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ taraftan Visca'nın pasında ceza alanı içinde Fountas'ın yerden şutunda, top kaleci Sirigu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 3-1

53. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Meunier'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Güven Yalçın'ın önüne düştü. Bu futbolcunun kısa mesafeden dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Visca'nın ceza alanının sağından sert şutunda, kaleci Sirigu güçlükle topu çeldi.

80. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük golü buldu. Can Keleş'in soldan ortasında, savunmada Meunier'e çarpan topu Paoletti filelere yolladı: 3-2

89. dakikada Mendes'in soldan ortasında, arka direkteki Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

Trabzonspor - Karagümrük maçında 5 gol! Türkiye Kupası yarı final turu - 2. Resim

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 46 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 78 Can Keleş), Feghouli (Dk. 88 Teklic), Emre Mor (Dk. 78 Paoletti), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 56 Marcao)

Goller: Dk. 15 Visca, Dk. 41 Denswil, Dk. 48 Fountas (Trabzonspor), Dk. 22 Mendes, Dk. 80 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 45 Enis Destan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Eren Elmalı, Dk. 44 Fountas (Trabzonspor), Dk. 44 Biraschi, Dk. 45+3 Emre Mor, Dk. 58 Levent Mercan, Dk. 90 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Düzenleyen:  - Spor
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