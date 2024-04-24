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Sergen Yalçın'ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Bu defa sporseverleri şaşırtacak

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Sergen Yalçın&#039;ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Bu defa sporseverleri şaşırtacak

Spor Haberleri

Antalyaspor'daki görevinden sezon sonu ayrılması beklenen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan beklediği teklifi almaması durumunda farklı bir rota belirleyecek. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında da bulunan Yalçın'ın görev verilmesi halinde yeniden dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak takımın başına Serdar Topraktepe'yi getiren Siyah-beyazlıların, yabancı birçok isim üzerinde düşündüğü ama yerlilerden de Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'i listeye dahil ettiği konuşuluyor.

Sergen Yalçın'ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Bu defa sporseverleri şaşırtacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Beşiktaş ile daha önce 2020-2021 Süper Lig sezonunda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

Yaklaşık 2,5 senelik aranın ardından devre arası Antalyaspor'un başına geçen 51 yaşındaki hoca, sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Şu ana kadar Akdeniz ekibiyle 18 maça çıkan Sergen Yalçın, 6'şar galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Beşiktaş'ın başına geçmemesi durumunda farklı bir takım çalıştırmayı düşünmeyen Yalçın'ın dijital medyada yayın yapan bir kanalla anlaştığı öne sürüldü.

 

Düzenleyen:  - Spor
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