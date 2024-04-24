Galatasaray'a rekor bonservis kazandıracak! İngiliz devi Barış Alper Yılmaz için İstanbul'da

Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz için İngiltere Premier Lig ekipleri devreye girdi. Aston Villa, milli oyuncuyu kaptırmamak için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz için devreye girdi.

Türk yıldızın performansını yakından takip eden İngiliz ekibi, sezon sonunda transferi bitirmeyi planlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'a daha önce 18 milyon euro öneren Aston Villa'nın olumsuz dönüşün ardından fiyat yükseltmeye gitti.

EURO 2024'te A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer almasına kesin gözüyle bakılan Barış için en az 25 milyon euro gelir hedefleyen Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

ASTON VILLA BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN GELİYOR

Avrupa'da oynama hayali olan Barış Alper Yılmaz'ın da şartların oluşması halinde ayrılmaya hazır olduğu öğrenildi.

Devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu defa Barış için rekor bir bonservisi kasasına sokabilir.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın yurt dışına sattığı en pahalı yerli isim olacak.

2011 yılında 13 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e satılan Arda Turan, en yüksek fiyata satılan yerli oyuncu olarak ön plana çıkıyor.