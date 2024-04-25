Trabzonspor Karagümrük'ü yendi, avantajı kaptı! Bitirim ikili Visca&Fountas

Trabzonspor'da Visca ve Fountas birer gol atarken birbirlerine de asist yaptı. İkili geceye damga vurdu. Diğer gol Denswil imzalıydı. Enis Destan’ın kızardığı (dk. 45) maçta Karagümrük Mendes ve Paoletti’nin sayılarıyla rövanşa umut taşıdı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Karagümrük’ü 3-2’lik skorla mağlup etti. Çeyrek finalde Galatasaray’ı eleyen ve turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan kırmızı siyahlı takım karşısında Enis Destan’ın 45. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Karadeniz ekibi, yine de kazanmayı bildi.

STOPERLER İŞ BAŞINDA

Karşılaşmada gol perdesi maçın 15. dakikasında açılırken, Fountas’tan aldığı ters top sonrasında ceza sahasına sokulan Visca düzgün bir vuruşla İtalyan kaleci Sirigu’yu mağlup etti: 1-0. Erken gelen gole rağmen oyundan kopmayan konuk takımın beraberlik için fazla beklemesi gerekmedi. 22’de ceza sahasına kalabalık giren Tolunay Kafkas’ın takımında son vuruşu Mendes yaptı: 1-1. 41’de savunmadan atağa katılan Denswil, Mendy’nin pası sonrasında takımını bir kere daha öne geçirirken, 45’te Enis rakibine yaptığı faul sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü.

RÖVANŞ 8 MAYIS'TA

İkinci yarıyı eksik oynamasına rağmen oyun olarak geri adım atmayan Abdullah Avcı’nın takımında ilk golü atan Visca bu defa asisti yaptı ve ilk golün pasını veren Fountas bekletmeden yaptığı tek vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1. Rövanş öncesi umutlarını korumak için yüklenen Karagümrük’te 80’de Marcao röveşatada isabet bulamasa da pozisyonu iyi takip eden takım arkadaşı Paoletti skoru 3-2’ye getirdi. Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak.

FOUNTAS: KUPAYI İSTİYORUZ

Futboluyla büyük beğeni toplayan Trabzonsporlu Fountas, “Hoca beni ne zaman oynatsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ufak bir sakatlık geçirdim ama önemli değil. Gol ve asistim mutluluk verdi ama asıl kupayı kaldırmak güzel olacak” dedi.

ABDULLAH AVCI 10 KİŞİYLE GELEN GALİBİYETE RAĞMEN SİTEMLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı değerlendirirken, “Maça böyle bir oyun başlangıcı yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Temaslı oyun oynamamız lazım” derken, “Edin’in golüyle öne geçtik ama 3-1’den maçı verebilirdik. Biz 25 dakika blok hâlinde durduk. Uyarılarımıza rağmen bunu devam ettirdiler. Doğru savunma yaparsan doğru hücum da yaparsın. Biz eksikken bunu yapabiliyorsak bütünde de bunu yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ENİS'E DERS OLACAK

“Enis Destan’ın atılması doğru bir karar. O hareketi yapmaması lazım. Fakat Enis iyi bir profesyonel. Bu kart belki de onun için ders çıkarmak anlamında iyi olacak” tespiti yapan Avcı, “Pepe, Onuachu, Berat’la gelecek sezon için konuşuyoruz. Şampiyonlukta 30 küsür maç oynayan bir isim Berat. Fountas ile ilk defa burada çalışıyorum. Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi. Umarım bu şekilde faydalanmaya devam ederiz” sözlerini sarf etti.