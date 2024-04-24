Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 24 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme:

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından 78 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.