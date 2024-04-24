Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından 78 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan, Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Yılmaz'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken, ilk incelemede şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.
MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?
Trabzon'da doğan Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.
Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP’den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.
Kaynak: Ajanslar