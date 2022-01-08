Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan İYİ Parti üyesi Erhan Göçmez sosyal medyadan paylaştığı videoda AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler savurdu. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şahsın davranışının kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

İYİ PARTİ İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada Erhan Göçmez’in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedildi. Aynı zamanda Erhan Göçmez’in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edildi.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Dilovası ilçesinde yakalanan Erhan Göçmez Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Göçmez yapılan işlemlerin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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