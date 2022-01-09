Türkiye Gazetesi

Konya'da polis ve hırsız arasındaki ilginç diyalog duyanları güldürdü. Bir inşaatın demirlerini çalan hırsızlar polisler tarfından yakalanarak gözaltına alındı. O anlarda bir hırsız polise dönüp, "Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

BEKÇİNİN DİKKATİ HIRSIZLARI YAKALATTI

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Çöğür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapımı devam eden inşaatı bir süre kontrol ettikten sonra inşaat alanındaki demirleri çalan şüphelileri fark eden bekçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



HIRSIZDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Olay yerine ulaşan ekipleri fark eden iki şüpheli, kaçmak istedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ekip aracına alındı. Şüphelilerin Ahmet I. ile Adem Ç. olduğu belirlenirken “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” diye kendini savunması dikkat çekti.



Şüphelileri fark eden inşaat bekçisi Duray Kılıç, “Olaydan 45 dakika falan önce geldiler ve birisi teli kaldırdı kontrol edip gittiler. Daha sonra arabayla tekrar buraya geldiler. İki kişi arka taraftan geliyordu. Bunlar da buradan kaçtılar. 45 dakika sonra falan ben arkadaşlarımı çağırdım. Onlar da geldi ve daha sonra tekrar geldi bu iki kişiden biri içeriye girdi. Diğeri de içeriden alıyordu. Ben polisi aradım. Çıkmadım kulübeden arkadaşlar da hemen geldi. Biri bu tarafa diğeri şu tarafa kaçtı sonra yakalandılar” dedi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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