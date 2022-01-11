Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak’ta 16.00 sıralarında kaza meydana geldi. Sokakta yokuş aşağı seyir halinde olan öğrenci servisi sürücüsü, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

HAFİF ARACA ÇARPARAK DURDU

Önce sokakta park halinde bulunan 3 otomobile çarpan servis minibüsü, sonra da bir hafif ticari araca da çarparak durdu. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Serviste bulunan öğrencilerden 3’ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri 3 öğrenciyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

"SERVİS ARACI YUKARIDAN GELİYORDU"

Kazayı gören Hamit Karadeniz, ”Şoförün söylediğine göre servis aracı yukarıdan geliyor. Yerlerin kaygan olduğunu iddia ediyor. Ve araç kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarpıyor. İki üç tane hafif yaralı çocuk var. Çok da önemli bir şey yok. Ağzında, burnunda ufak yaralanma var. Hayati tehlikesi yok. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü“ şeklinde konuştu.

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