Saat 19.00 sularında meydana gelen kazada, Malatya istikametinden gelen A.H.K idaresindeki otomobil ile tali yoldan çıkan K.K. yönetimindeki tır çarpıştı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Atnan Cengiz (80) olay yerinde hayatını kaybederken, M.C., İ.Ç., A.H.K. ,N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan A. H. K ile N.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Feci kaza! Bir aile yok oldu Bolu'da bir ailenin seyir halinde bulunduğu otomobil, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Araçta bulunan anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti.
Ambulansla doğuma giden eşini takip ederken kaza geçirmişti, acı haber geldi Antalya’da doğum sancısı çeken eşini hastaneye götüren ambulansı motosikleti ile takip eden koca, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Eşi doğum yaparken, aynı saatlerde ameliyata giren talihsiz adam, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.