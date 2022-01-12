Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Denizli'de 3,7 büyüklüğünde deprem AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.