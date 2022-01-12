Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı. Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce koronavirüse yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 SAAT SONRA EŞİ DE ÖLDÜ

57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı.

Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

20 yaşındaki lise öğrenciden kötü haber! Koronaya yenildi İznik’te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.

İki kardeş 10 gün arayla koronadan hayatını kaybetti Zonguldak'ta koronavirüse yakalanan kardeşini ziyarete gelen Bülent Ulubay 10 gün önce yakalandığı Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybetti. Ağabeyin ardından kardeşi İsmail Ulubay da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.