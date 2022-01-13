Türkiye Gazetesi

Yenikent Mahallesindeki bir inşaatta olay meydana geldi. İnşaatta çalışan Mehmet H.’ye (62), henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Ömer Ö.(38) tarafından silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan Mehmet H., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli Ömer Ö. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da inşaat alanında göçük, ölü ve yaralı var İstanbul Avcılar'da bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Avcılar'da inşaatta göçük! 1 işçi hayatını kaybetti İstanbul Avcılar Merkez Mahallesindeki bir inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Halen toprak altında kalan işçinin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.