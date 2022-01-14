Başınca geçirdikleri çuval ile bakkalın önündeki ekmek sandıklarını çaldıları. Doğan Güneş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde Ahmet D.’ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı.
KAMERAYI FARK EDİP ÇUVALLA KAMUFULE OLDULAR
Olay öncesi bakkalın önünde keşif yapan zanlılar daha sonra güvenlik kamarası olduğunu fark edince, başına geçirdikleri çuvalla tekrar gelip ekmek sandığını çaldılar. Zanlıların olayın ardından da kayıplara karıştı.
Bakkalın sahibi Ahmet D. sabah iş yerine geldiğinde ekmek sandığının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyerek, hırsızlığın farkına vardı.
Cansız mankeni bile soydular! Küçük hırsızlar yakalandı Antalya Manavgat'ta esnafın başına dert olan hırsızlar sonunda yakalandı. Zanlıların, cansız mankenlerin üzerindeki kıyafetleri bile çalması pes dedirtti.
Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan yüzsüz hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Başlarına çuval geçirip ekmek çaldılar
Kilis’te yaşanan olayda başına çuval geçiren iki kişi bakkalın önüne bırakılan ekmek sandığını çaldı.
Başınca geçirdikleri çuval ile bakkalın önündeki ekmek sandıklarını çaldıları. Doğan Güneş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde Ahmet D.’ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı.
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