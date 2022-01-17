Türkiye Gazetesi

Uludağ’ın 2’inci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı Uludağ’a tatile gelen karavancıların uğrak noktası oldu. Aralık ayında gelmeye başlayan karavancılar burada Mart ayının sonuna kadar kalıyor. Karavanıyla tatile gelen ailelerin 4 aylık Uludağ tatili 5 bin liraya mal oluyor. Karavancılar burada otellerde bir ailenin 1 gecelik vereceği parayla Uludağ Oteller Bölgesi’ndeki karavan parkında 5 ay konaklayabiliyor.

TİŞÖRTLE MANZARANIN TADINI ÇIKARIYORLAR

Karavan parkında şu an 25 karavan bulunuyor. Sömestr tatilinde sayının 50’yi bulması bekleniyor. Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler Uludağ’ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarında tişörtle manzaranın keyfini çıkartabiliyor. Karavanlarda konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak keyifli vakitler geçiriyor. Bursa’da işi olan bazı karavancılar ise her gün buradan işe gidip gelirken bazı karavancılar ise hafta sonları buraya kalıp geliyor.

NİSAN AYINA KADAR BURADA KALIYOR

Nisan ayına kadar Uludağ’da kaldıklarını söyleyen Oytun Özbek, “Uludağ 2'inci oteller bölgesinde Burfaş'ın otoparkı var. Biz 2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kış burada 4 karavan geçirdik. Bu yıl karavancı arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bayağı karavancı buraya geldi. Bu yıl 8 Aralık'ta geldik, Nisan başına kadar burada kalırız' diye düşünüyoruz. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor. Biz de eşimle birlikte kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Burada çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Burada sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor. Buranın bize sezonda 5 bin lira maliyeti oluyor. Şu anda burada 25 karavan var. Bu sayı sömestr tatilinde 50'ye çıkar” dedi.

15 PERSONEL VAR

Burulaş Saha Amiri Recep Gül, "Uludağ 2'inci oteller bölgesinde vatandaşlarımıza otopark hizmeti vermekteyiz. Burada 15 tane personelimiz var, karavan parkında karavancılara da hizmet vermekteyiz. Kendileri bizden memnun, biz de onlardan memnunuz" şeklinde konuştu.

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