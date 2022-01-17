Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin zorlu şartlarının iyiden iyiye kendisini hissettirdiği bugünlerde, Meteoroloji'den art arda şiddetli kar ve fırtına uyarıları geliyor. Bu bağlamda; Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.



ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların 18 Ocak 2022 akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri), Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yoğun kar yağışlarının 19 Ocak 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli Yarın okullar tatil mi? Herkesin merak ettiği konu. Karın etkili olduğu bazı bölgelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Muş'ta kar 5 metreyi gördü: Çığ tehlikesi ekipleri zorluyor Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. 2 bin 500 rakımlı birçok köy ve mezra yolu, kar nedeniyle kapandı ve ekipler çığ tehlikesinin olmasına rağmen zorlu bir mücadeleyle yolları açmaya çalışıyor.

İstanbullular güne karla uyandı İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kar manzarası kameralara yansıdı.