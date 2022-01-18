Türkiye Gazetesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşanan olay pes dedirtti. Bir şahıs, talihsiz vatandaşı önce satırla yaraladı, ardından söz konusu kişinin; telefon, cüzdan ve kulanmış olduğu aracı gasp edip kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARALI HALDE BULUNDU

Olay, 9 Ocak tarihinde Torbalı ilçesi Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Satırla kolundan yaralanmış ve vücudunda darp izleri bulunan F.A.’ya ulaşan ekipler, F.A.’nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Bu arada adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı F.A., Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.’yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.’ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., ‘bıçakla kasten yaralama, ‘oto hırsızlığı’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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