Türkiye Gazetesi

Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak'ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı.

YAN KOLTUĞUNDAKİ EŞİ DEHŞETE DÜŞTÜ

Taksi ve Şenocak'ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak'ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı. Şenocak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, "Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok" dedi.

TEM Otoyolu'nda taksici dehşeti: Beyzbol sopasıyla saldırdı Kağıthane TEM Otoyolu’nda ilerlerken 170 km hızla otomobilin önüne geçen taksi sürücü trafikte terör estirdi. Kendisine selektör yakan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran taksi sürücüsü bir kişiyi de kolundan yaraladı.

