Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yunus Mahallesi'ndenki Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi bugün saat 13.45 sıralarında dehşet bir olaya sahne oldu.

BAŞINDAN VURDU

Burada görevli hemşire Ömür Eriz, bir süre dışarıda Rahmi Uygun ile tartıştı. Ardından konuşmasını sonlandırıp Aile Sağlığı Merkezi'ne döndü. Uygun ise peşinden geldi. Elini beline atan şahıs, silah çekti ve arkadan Eriz'in başına ateş etti. Vurulan hemşire kanlar içinde yere yığılırken saldırgan koşarak kaçtı.

HEMŞİRE KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Eriz, hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. 33 yaşındaki hemşirenin ölümü hem yakınlarını hem de meslektaşlarını derinden sarstı.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Bu arada, güvenlik güçleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Zanlı, Bağcılar'da polis tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. 34 yaşındaki şahıs, Emniyet'e götürüldü.

200 BİN TL BORÇ VERMİŞ

Burada ifade veren Uygun "Ömür Erez ile iki yıl önce internetten tanıştık. Kendisinin iki defa evlenip boşandığını biliyorum. Bir yıl sevgili kaldık. O sırada 200 bin TL borç verdim. Ayrıldıktan sonra parayı geri istedim. Ancak bir türlü alamadım. Bunun için araç kiralayıp Konya'dan İstanbul'a geldim ve cinayeti işledim" dedi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan, şahsın suç dosyası oldukça kabarık. Uygun'un 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' gibi suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken otomobili birlikte kiraladığı arkadaşı Musa T. de gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN BAŞ SAĞLIĞI

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği "Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan ilk araştırmanın sonuçları şöyle: Ömür Erez iki defa evlenip boşandı. Son boşandığı eşiyle ilgili de 2019 ve 2020 yıllarında "kasten yaralama" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından şikayette bulundu. Ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatı olmadı.

"ÖMÜR BİRKAÇ DEFA KONYA'YA GİTTİ"

M.K ve N.I.H. olarak alınan beyanlarında “Ömür Erez, Konya’da ikamet eden şüpheli ile iki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Yaklaşık bir yıl görüştü. Bu süre zarfında Konya'ya birkaç defa gidip geldi. Daha sonra ayrıldı” diye konuştu

"BU KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK" DEMİŞ

M.K, “Rahmi, bu ayrılığın ardından Ömür’ü Erez'i sık sık rahatsız etmeye başladı. Aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı Rahmi dün Konya'dan İstanbul'a geldi. Ömür olaydan önce beni arayarak ‘Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar’ dedi” ifadelerini kullandı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 5 adet kovan ile 1 çekirdek bulundu.

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