Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde dere yatağında boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşire Batuhan Yiğit’in acı haberi üzerine aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekti. Ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışıldığı şüpheli ölümle ilgili bütük bir gelişme yaşandı. Ekipler Yiğit’in çantasından “Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir” yazılı not çıktı. Otopside ise boğazı ve bileğinin kesildiği ancak tehlike arz etmeyecek şekilde olduğunu ve hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı.

“BİZİM BATUHANIMIZ YAPMAZ”

Otopsi işlemlerinin ardından genç hemşirenin cansız bedeni Gümüş Mezarlığı’na getirildi. Helallik ardından cenaze namazı kılınan hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Fatma Yiğit, baba Erkan Yiğit ve kardeşi Bekir Yiğit ayakta durmakta güçlük çekerken oğluna yaşlı gözlerle bakan anne Fatma Yiğit, “Kader mi alın yazısı mı bilmiyorum. En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit’imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım. Benim kuzum” söyleriyle yürekleri burktu. Batuhan’ın aile yakınları ise, “Bizim Batuhan yapmaz. Çocuğumuz çok temizdi, gittiği geldiği yerleri söylerdi” diyerek anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin çantasından not çıktı Denizli’de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç hemşire boğazı ve bileği kesilmiş halde dere yatağında bulundu. Genç hemşirenin çantasından not çıktı.