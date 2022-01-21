Türkiye Gazetesi

Türkiye'de ilk olarak Safranbolu'da yetiştirilmeye başlanan safran, Hatay'da da üreticilerin tercihi haline geliyor. Güneş ışığından uzakta, karanlık bir ortamda ve folyolara sarılarak saklanan safranın bir kilosu yaklaşık olarak bir dönümden elde ediliyor. Üreticilerin hedefi ise ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan safranın üretimini artırmak.

Hayvan gübresi ile beslenen ve organik yetiştirme özelliğine sahip olan safran, doğada bulunmuyor ve sadece kültürel yetiştiriciliği yapılıyor. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde safran üretimi yapan Münevver Ezelsoy, safranın ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmasının yanı sıra çiçeğinden de reçel yapıldığını söyledi.

ÜRETİME 5 YIL ÖNCE BAŞLADI

Safran üreticisi Ezelsoy, safran üretimine adaptasyon sağlayıp sağlamayacağını gözlemlemek için ilk önce küçük ölçekte başladıklarını söyledi. Ezelsoy, "Safran üretmeye 5 yıl önce başladım. Başlamadan önce iyice araştırdım, 'safran nedir, neden ekmem gerekiyor' diye. Maddi açıdan getirisi çok iyi bir ürün olduğundan çok değerli bir bitki olduğunu öğrendim. Her sektörden kullanıldığını tespit ettikten sonra da ilk adımı attık" dedi.

Adaptasyon sağlayıp sağlamayacağını gözlemlemek için işe 100 kilogram ile başladıklarını, ikinci yılda ise 250 kilograma çıktıklarını belirten Ezelsoy, "2 buçuk dönümden 850 kilogram safran soğanı elde ettik. 1 dönümden 750 gram-1 kilogram arası kırmızı safran elde edebiliyoruz. Yine baharata kullandığımız sarı safran var, ikisi aynı çiçekten, çiçeği de reçel olarak kullanabiliyoruz. Bizim köyde su sıkıntısı var ve safran bitkisi su istemeyen bir bitki. Eylül ayında yağmur yağarsa hiç su vermemiz gerekmiyor. Bir kere ekiyoruz, 3 yıl tarla da kalıyor. Ama yabani otlarla mücadele ediyoruz” dedi.

KİLOSU 80-90 BİN LİRAYA SATILIYOR

Safranları Amerika, Hollanda, Çin ve Japonya’ya gönderdiklerini belirten Ezelsoy "Safran hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde kullanılırken, sarı kısmı da baharat olarak kullanılan bir bitki. Başta Amerika’ya gönderiyoruz, Hollanda, Çin ve Japonya’ya da gönderiyoruz. Biz bu dört bağlantıyı sağlamlaştırabilirsek daha iyi olacak" dedi.

Ezelsoy kilosunu 80-90 bin lira arasında sattıklarını belirterek "Safran çok değerli bir ürün, 8 dolardan 25 bin dolara kadar pazarı var. Biz kilosunu 80-90 bin lira arasına veriyoruz. Pazarımızı netleştirdiğimiz zaman üretmemiz için bir sebebi yok. Satışımızın yüzde 45’i ortalama bizim maliyetimiz oluyor” dedi.

Beypazarı'nda deneme amaçlı ekilen safran hasat edildi Ankara Beypazarı'nda deneme amaçlı safran ekildi. Bahçeye ekilen safran soğanlarının çiçek açmasıyla hasat yapıldı.

Fındığa alternatif olarak safran yetiştirdi! 5 katı fazla kazanıyorlar Düzce'de fındığa alternatif olarak safran yetiştiren ve yüksek verim elde eden çiftçi Selami Gündoğdu, "Fındıktan bir kazanıyorsak bundan beş kazancımız oluyor. Önümüzdeki yıl bahçemi genişletmek istiyorum" dedi.