Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda öfkeli adam kız kardeşini kolundan bıçaklayıp evine gitti. Daha sonra karısı ile tartışıp karısını da bacağından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olay, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Öfkeli ağabey Oğuzhan K.(27), tartıştığı kardeşi İrem K.'yı (23) kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
EVE GELDİ EŞİNİ DE BIÇAKLADI
Olayın arıdan eve gelen adam bu kez de eşini bıçakladı. Oğuzhan K., eşi Mine K.'yı (24) bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli daha sonra kayıplara karıştı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan zanlının peşine düştü.
Kadıköy'de hareketli gece: Kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı Kadıköy'de eşiyle tartışan ve cinnet getiren kadın önce kocasını bıçakladı, sonra kızını rehin aldı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın gözaltına alınırken, yaraladığı eşinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Çorum’da yasak aşk cinayeti: Annesini önce bıçakladı sonra boğdu Çorum’un Osmancık ilçesinde 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı sonra saç kurutma makinasının kablosu ile boğarak öldürdü.
Kız kardeşini bıçaklayan adam eve gidip karısını da bıçakladı
Bursa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı, öfkeli adam önce kız kardeşini bıçakladı, daha sonra evine gidip karısını da bıçakladı. Polis olayın ardından kayıplara karışan şahsın peşine düştü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda öfkeli adam kız kardeşini kolundan bıçaklayıp evine gitti. Daha sonra karısı ile tartışıp karısını da bacağından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olay, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Öfkeli ağabey Oğuzhan K.(27), tartıştığı kardeşi İrem K.'yı (23) kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : bursa,bıçakladı,haberler,