E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada A.K. isimli şahsın sırt, el bileği ve ayak bileğine yerleştirilmiş wifi destekli kopya düzeneği belirlendi.
İNTERNETTEN SATIN ALMIŞ
Şüphelinin kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin liraya satın aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ehliyet sınavını kazanmak için kopya düzeneği! Maskelerine gizli kamera, kulaklarına ‘böcek’ taktılar Sakarya’da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişi, maskelerine gizli kamera, kulağına da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişilerin kulağındaki ‘böcek’ hastanede çıkartıldı.
Mersin’de akıl almaz olay: Ehliyet sınavından geçmek için 20 bin TL’lik kopya düzeneği hazırlattı Mersin’in Silifke ilçesinde ehliyet sınavından geçmek için belindeki korseye kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştiren şüpheli 20 bin TL’ye hazırlattığı kopya düzeneği ile suçüstü yakalandı.